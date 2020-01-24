Маттиас Краневиттер перешел из «Зенита» в мексиканский «Монтеррей»
Аргентинский полузащитник Маттиас Краневиттер покидает петербургский «Зенит». Клуб с берегов Невы и мексиканский «Монтеррей» достигли соглашения о переходе игрока. То, о чем говорили ранее, 24 января официально подтвердила пресс-служба сине-бело-голубых.
- Матиас Краневиттер покидает Санкт-Петербург, - говорится в лаконичном сообщении на сайте клуба.
В «Зените» напоминают, что карьера игрока началась в аргентинском «Ривер Плейт», за который полузащитик дебютировал в декабре 2012-го и провел 95 матчей.
Потом были испанские «Атлетико» и «Севилья», из которой в 2017 году футболист перебрался на берега Невы. В составе сине-бело-голубых Краневиттер провел 52 игры, в которых отметился тремя голевыми передачами. Вместе с «Зенитом» Маттиас стал чемпионом Российской Премьер-лиги сезона 2018/19.
- Сине-бело-голубые благодарят Матиаса Краневиттера и желают успехов в карьере, - напутствует игрока пресс-служба «Зенита».
ИСТОЧНИК KP.RU