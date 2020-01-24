2020-01-24T17:13:30+03:00
Происшествия

Наркоделец умер при задержании полицейскими в Купчино

Два правоохранителя пострадали и попали в больницу
Лилия КОЗЛОВА
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В Купчино во время задержания пострадали два полицейских, а подозреваемый умерВ Купчино во время задержания пострадали два полицейских, а подозреваемый умерФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Во время задержания наркодельца во Фрунзенском районе Петербурга произошел серьезный инцидент с летальным исходом. В ночь с 23 на 24 января двое сотрудников полиции 23 и 29 лет пришли с проверкой по сообщению о незаконном обороте наркотических средств. В итоге завязалась серьезная драка.

- Сотрудники полиции пришли в один из домов на Будапештской улице, чтобы проверить информацию о незаконном обороте наркотиков. Предполагаемый злоумышленник, гражданин Таджикистана, открыл им дверь. Он был в наркотическом опьянении и вел себя неадекватно, - пишут «Невские новости».

При попытке задержания, завязалась драка. 30-летний подозреваемый ударил одного из сотрудников локтем в голову, от чего тот упал с лестницы в подъезде. Второму полицейскому мужчина нанес удар локтем в левый висок. При этом во время драки наркодельцу стало неожиданно плохо, тогда стражи правопорядка вызвали скорую.

В итоге подозреваемый поступил в больницу с клинической смертью и скончался. Полицейские находятся под наблюдением медиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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