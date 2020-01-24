2020-01-24T17:17:21+03:00
Происшествия

В Пушкине эвакуатор смял кабину о рейсовый автобус

Водитель грузовика был в шоке, но не пострадал
Петр КИБЕР
Поделиться:
В Пушкине эвакуатор "убился" об автобус. Фото: vk.com/spb_todayВ Пушкине эвакуатор "убился" об автобус. Фото: vk.com/spb_today
Изменить размер текста:

В серьезное ДТП произошло днем 24 января в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. На углу Широкой улицы и Октябрьского бульвара эвакуатор не успел остановиться и на полном ходу влетел в притормозивший у остановки рейсовый автобус.

- В Пушкине в 187 автобус знатно влетела «газелька». Водитель живой, в шоке был, - пишут очевидцы происшествия.

Учитывая, что кабина бескапотного грузовичка оказалась полностью смята, то можно сказать, что его шофер родился в рубашке. Повезло и пассажирам автобуса. Их, как утверждают свидетели, сильно тряхануло, но никто не упал и не получил травм.

При этом кузов самого автобуса практически не был поврежден, что на фоне разбитого вдребезги эвакуатора вызвало удивление у пользователей соцсетей: «Из чего этот автобус? «Газель» из фольги, автобус - броневик. Наверняка корпус из мелких монет отлили».

В причинах аварии разбираются сотрудники ДПС.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Звери Ленинградского зоопарка показали, какие аватарки они ставили бы в соцсетях
Суд Петербурга арестовал имущество владельца сети магазинов Spar и «Семья»
Житель Ленобласти вытащил двух школьниц из ледяной воды
Чиновники пообещали поменять прозрачные кабинки для переодевания на пляже в Лисьем Носу
МЧС предупреждает об усилении ветра в субботу, 25 января
В 2020 году в Петербурге откроют восемь перехватывающих парковок
«Там же все видно»: Кабинки для переодевания на пляже в Лисьем Носу вызвали возмущение петербуржцев
В Пушкине эвакуатор смял кабину о рейсовый автобус
Наркоделец умер при задержании полицейскими в Купчино
Минутой молчания почтили память защитников блокадного Ленинграда в Мариинском дворце
Маттиас Краневиттер перешел из «Зенита» в мексиканский «Монтеррей»
Лекции Сбербанка прошли в петербургских вузах
За год население Петербурга увеличилось на 11 тысяч 256 человек
277 тысяч рублей за квадратный метр: Названы самые дорогие районы Петербурга
Умирающая енотовидная собака пришла за помощью к петербурженке
Котенка спасли из двухметровой ямы под фонарем в Петербурге
В честь Китайского нового года на Дворцовом мосту включат красную подсветку
В честь Китайского нового года на Дворцовом мосту включат красную подсветку
В Петербурге ищут хозяина маленького пуделя, чтобы отдать его труп
На Балтзаводе на атомный ледокол «Урал» погрузили ходовую рубку
Дикие утки остались зимовать в Петербурге
Единственный оставшийся знак «Ленинград» из Металлостроя отремонтируют по весне
Земфира станет хэдлайнером фестиваля Stereoleto 2020 в Санкт-Петербурге