В Пушкине эвакуатор смял кабину о рейсовый автобус

24 Янв. 2020 2020-01-24T17:17:21+03:00

Водитель грузовика был в шоке, но не пострадал

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В серьезное ДТП произошло днем 24 января в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. На углу Широкой улицы и Октябрьского бульвара эвакуатор не успел остановиться и на полном ходу влетел в притормозивший у остановки рейсовый автобус.

- В Пушкине в 187 автобус знатно влетела «газелька». Водитель живой, в шоке был, - пишут очевидцы происшествия.

Учитывая, что кабина бескапотного грузовичка оказалась полностью смята, то можно сказать, что его шофер родился в рубашке. Повезло и пассажирам автобуса. Их, как утверждают свидетели, сильно тряхануло, но никто не упал и не получил травм.

При этом кузов самого автобуса практически не был поврежден, что на фоне разбитого вдребезги эвакуатора вызвало удивление у пользователей соцсетей: «Из чего этот автобус? «Газель» из фольги, автобус - броневик. Наверняка корпус из мелких монет отлили».

В причинах аварии разбираются сотрудники ДПС.

ИСТОЧНИК KP.RU