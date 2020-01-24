«Там же все видно»: Кабинки для переодевания на пляже в Лисьем Носу вызвали возмущение петербуржцев

24 Янв. 2020 2020-01-24T18:46:32+03:00

Да и общее состояние территории после только что проведенного благоустройства, вызывает большие вопросы

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Замки на песке, - так назвали благоустройство пляжа «Морские Дубки» в Лисьем носу петербуржцы из группы Сестрорецкий актив. Их возмущение вызвало состояние территории, на которой всего полгода назад провели масштабные работы. Кабинки для переодевания, к примеру, сделаны не только неудобными, но и прозрачными!

- Летом 2019 года здесь начали делать берегоукрепление. Его (берег) приподняли на полтора метра за счет насыпки песка, а по краю сделали габионы из проволоки и камней, которые покрыли лиственничной доской, - пишут в соцсетях сами активисты.

И вроде бы все хорошо, однако пляж, сданный всего три месяца назад, уже начал рассыпаться. Доски частично оторваны. Проволока из габионов (сетки с камнями) торчит в разные стороны - опасно. Берег размыт, а часть плитки с мощеной набережной упала в воду.

Квинтэссенцией пляжа, созданного по программе «Комфортная среда», то есть с учетом потребностей инвалидов, стали кабинки для переодевания. Они узкие - не въехать на коляске, при входе на уровне полуметра приварена поперечина, стены выполнены из полупрозрачного пластика, и задраны высоко: «Там же все видно» - возмущаются в комментариях петербуржцы.

Недоумение петербуржцев вызвали и скамейки, поставленные спиной к заливу и лицом к общественному туалету.

Только недавно благоустроенный пляж уже начал разваливаться. Фото: vk.com/sestroretskactive

ИСТОЧНИК KP.RU