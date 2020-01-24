2020-01-24T18:12:56+03:00
Общество

В 2020 году в Петербурге откроют восемь перехватывающих парковок

Также откроются и две городские автостоянки
Петр КИБЕР
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В 2020 году в Петербурге откроют 8 перехватывающих парковок.В 2020 году в Петербурге откроют 8 перехватывающих парковок.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Восемь новых перехватывающих парковок появятся в Санкт-Петербурге в 2020 году. Они откроются у загруженных станций метро и у железнодорожного вокзала в Пушкине. Кроме этого планируется создание двух общегородских стоянок.

- С целью снижения транспортной нагрузки на улично-дорожную сеть перехватывающие парковки будут созданы у станций метро «Шушары», «Выборгская», «Ломоносовская», «Проспект Большевиков», «Рыбацкое», «Старая Деревня», «Проспект Ветеранов» и ж/д станции Царское Село, - сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Общая вместимость - 768 машино-мест, или чуть меньше, чем по 100 автомобилей на каждой стоянке. Напомним, что на перехватывающей стоянке водители могут оставить свое авто, чтобы дальше ехать в город на общественном транспорте. На таких парковках действует льготный тариф и есть охрана.

Кроме того, 2 городские автостоянки будут открыты в Кронштадте (на 113 автомобилей) и у стадиона «Газпром Арена» вместимостью 80 машин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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