МЧС предупреждает об усилении ветра в субботу, 25 января

24 Янв. 2020 2020-01-24T18:30:40+03:00

В субботу синоптики обещают мокрый снег и ветер, а в воскресенье - дождь. Фото: Евгения ГУСЕВА

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О резком ухудшении погодных условий предупреждает жителей Ленинградской области региональное управление МЧС. Со ссылкой на синоптиков спасатели сообщают, что в субботу на регион обрушится мокрый снег, а также сильный ветер. Не лучше будет и в Петербурге.

- 25 января в Ленобласти ожидается облачная погода. В большинстве районов небольшой снег, местами мокрый. Ветер западный, северо-западный 7-12 м/с с порывами до 15-18 м/с. Температура воздуха в течение суток -3...+2 гр. На дорогах гололедица, - сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Водителям советуют не превышать скорость, держать дистанцию, не забывать про фары и ремень, а также парковать авто подальше от деревьев, рекламных щитов и домов. А лучше - убрать в гараж.

Такой же прогноз, но уже пор Санкт-Петербургу дает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. По сведениям синоптиков, днем субботы в городе будет от 0 до +2 градусов, с сильным ветром, мокрым снегом и гололедом. В воскресенье, 26 января, чуть потеплеет и снег превратится в дождь. Зато ветер стихнет.

ИСТОЧНИК KP.RU