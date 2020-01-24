2020-01-24T18:30:40+03:00
Общество

МЧС предупреждает об усилении ветра в субботу, 25 января

Также в Петербурге и Ленобласти ожидается выпадение мокрого снега
Петр КИБЕР
Поделиться:
В субботу синоптики обещают мокрый снег и ветер, а в воскресенье - дождь.В субботу синоптики обещают мокрый снег и ветер, а в воскресенье - дождь.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

О резком ухудшении погодных условий предупреждает жителей Ленинградской области региональное управление МЧС. Со ссылкой на синоптиков спасатели сообщают, что в субботу на регион обрушится мокрый снег, а также сильный ветер. Не лучше будет и в Петербурге.

- 25 января в Ленобласти ожидается облачная погода. В большинстве районов небольшой снег, местами мокрый. Ветер западный, северо-западный 7-12 м/с с порывами до 15-18 м/с. Температура воздуха в течение суток -3...+2 гр. На дорогах гололедица, - сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Водителям советуют не превышать скорость, держать дистанцию, не забывать про фары и ремень, а также парковать авто подальше от деревьев, рекламных щитов и домов. А лучше - убрать в гараж.

Такой же прогноз, но уже пор Санкт-Петербургу дает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. По сведениям синоптиков, днем субботы в городе будет от 0 до +2 градусов, с сильным ветром, мокрым снегом и гололедом. В воскресенье, 26 января, чуть потеплеет и снег превратится в дождь. Зато ветер стихнет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Звери Ленинградского зоопарка показали, какие аватарки они ставили бы в соцсетях
Суд Петербурга арестовал имущество владельца сети магазинов Spar и «Семья»
Житель Ленобласти вытащил двух школьниц из ледяной воды
Чиновники пообещали поменять прозрачные кабинки для переодевания на пляже в Лисьем Носу
МЧС предупреждает об усилении ветра в субботу, 25 января
В 2020 году в Петербурге откроют восемь перехватывающих парковок
«Там же все видно»: Кабинки для переодевания на пляже в Лисьем Носу вызвали возмущение петербуржцев
В Пушкине эвакуатор смял кабину о рейсовый автобус
Наркоделец умер при задержании полицейскими в Купчино
Минутой молчания почтили память защитников блокадного Ленинграда в Мариинском дворце
Маттиас Краневиттер перешел из «Зенита» в мексиканский «Монтеррей»
Лекции Сбербанка прошли в петербургских вузах
За год население Петербурга увеличилось на 11 тысяч 256 человек
277 тысяч рублей за квадратный метр: Названы самые дорогие районы Петербурга
Умирающая енотовидная собака пришла за помощью к петербурженке
Котенка спасли из двухметровой ямы под фонарем в Петербурге
В честь Китайского нового года на Дворцовом мосту включат красную подсветку
В честь Китайского нового года на Дворцовом мосту включат красную подсветку
В Петербурге ищут хозяина маленького пуделя, чтобы отдать его труп
На Балтзаводе на атомный ледокол «Урал» погрузили ходовую рубку
Дикие утки остались зимовать в Петербурге
Единственный оставшийся знак «Ленинград» из Металлостроя отремонтируют по весне
Земфира станет хэдлайнером фестиваля Stereoleto 2020 в Санкт-Петербурге