2020-01-24T18:49:01+03:00
Общество

Чиновники пообещали поменять прозрачные кабинки для переодевания на пляже в Лисьем Носу

Ранее благоустройство территории вызвало резкую критику общественников
Петр КИБЕР
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Чиновники пообещали заменить странные кабинки на пляже "Морские Дубки". Фото: vk.com/sestroretskactiveЧиновники пообещали заменить странные кабинки на пляже "Морские Дубки". Фото: vk.com/sestroretskactive
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Чиновники администрации Приморского района Санкт-Петербурга прокомментировали скандал с благоустройством пляжа «Морские Дубки», что в Лисьем Носу. Там строители установили полупрозрачные кабинки для переодевания, в которых все видно еще и из-за высоты боковых стенок.

- Подрядчик установил действительно непригодные кабинки. Это стало понятно сразу после их монтажа и они подлежат замене, - сообщили «Мойке 78» в районной администрации.

Журналистов заверили, что все будет исправлено весной, еще до начала купального сезона. Другие вопросы будут решаться по ходу эксплуатации пляжа.

Напомним, что кроме кабинок для раздевания, претензии возникли к подмытому берегу, осыпающейся в воду тротуарной плитке, торчащей в стороны проволоке и поломанным доскам. Также недоумение петербуржцев вызвали скамейки, поставленные спиной к заливу и лицом к общественному туалету.

ИСТОЧНИК KP.RU

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