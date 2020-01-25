2020-01-25T09:59:54+03:00
Происшествия

Вандалы каждый ночью бьют машины во Фрунзенском районе

Петербуржцы жалуются на хулиганов, терроризирующих целый двор [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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Вандалы каждую ночь бьют машины во дворе Фрунзенского районаВандалы каждую ночь бьют машины во дворе Фрунзенского районаФото: СОЦСЕТИ
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Владельцы автомобилей, живущие в одном из дворов Фрунзенского района в Петербурге жалуются на появление в вандалов. На протяжении нескольких ночей некто разгуливает по улице и бьет припаркованные машины. Каждое утро, входя из дома, автомобилисты обнаруживают осколки, поцарапанные капоты и огромные «паутинки» на стеклах. В субботу, 25 января 2020 года, очередная жертва вандалов пожаловалась в соцсети на беспредел.

- Какие-то хулиганы каждую ночь бросают бутылки в лобовые стекла легковушек! Сегодня и мы стали жертвами, - сообщил владелец пострадавшего авто.

Также петербуржец опубликовал фото разбитой машины и уточнил, что беспредельщики орудуют во дворе дома 10, корпус 2 по улице Димитрова. На снимках отчетливо видно, что переднее лобовое стекло пошло жуткой трещиной от одного четкого удара. Заднее стекло и вовсе вот-вот начнет сыпаться. Также на крыше одной из машин остался валяться камень, который и мог стать орудием вандализма.

Как разбираются пострадавшие автомобилисты с этой ситуацией и написали ли они заявление в полицию, горожане не уточняют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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