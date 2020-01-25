2020-01-25T10:43:20+03:00
Происшествия

Два человека погибли в жестком ДТП на Санкт-Петербургском шоссе

Легковой автомобиль вылетел на встречную полосу и совершил лобовое столкновение
Лилия КОЗЛОВА
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Два человека разбились насмерть в лобовом ДТП в Петродворцовом районеДва человека разбились насмерть в лобовом ДТП в Петродворцовом районеФото: СОЦСЕТИ
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Жесткая авария произошла в Петродворцовом районе Петербурга. Около 8:30 часов утра в субботу, 25 января 2020 года, на Санкт-Петербургском шоссе рядом с парком Александрия лоб в лоб столкнулись два автомобиля. Удар случился на большой скорости из-за чего обе машины оказались всмятку.

- На Санкт-Петербургском шоссе, дом 27, рядом с Морским переулком, произошло ДТП. Водитель автомобиля «Рено Логан» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с машиной марки «Ауди», - сообщили в управлении ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Удар оказался смертельным. Свидетели аварии сразу же вызвали службы. Прибывшие на место спасали и врачи скорой обнаружили в «Ауди» два мужских трупа – водитель и пассажир, личность которых уточняется, погибли на месте. Водителя «Рено» экстренно госпитализировали с множественными травмами.

На данный момент на месте ДТП работают дорожные инспекторы. Они проводят проверку и выясняют все детали произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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