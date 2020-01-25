Петербургский таксист обокрал спящую пассажирку и принуждал ее к сексу

25 Янв. 2020 2020-01-25T11:45:41+03:00

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Молодая жительница Петербурга столкнулась с недобросовестным таксистом, возвращаясь домой. В ночь на 22 января 24-летняя девушка отдыхала в ресторане, расположенном в доме 90 по Невскому проспекту. В период с 1 до 5 часов ночи подруга заказала ей такси, которое должно было отвезти ее домой до Охтинской аллеи. Однако до места назначения водитель ее не довез.

- Девушка села в такси, «Фольксваген Поло» синего цвета, и уснула. Проснувшись, она поняла, что такси остановилось во дворе неизвестного дома, где водитель потребовал оплатить проезд. На это она ответила, что поездка уже оплачена ее подругой через приложение, - сообщили в главном управлении МВД.

Тогда мужчина выхватил у девушки рюкзак и стал домогаться, принуждая ее заняться вещами сексуального характера. Однако после того, как петербурженка ответила четким отказом, таксист начал ублажать себя сам. Только после того, как закончил, водитель отдал испуганной пассажирке рюкзак и выпустил из машины.

Девушка побежала по улице, где на домах увидела вывеску «проспект Стачек». После этого она обнаружила, что у нее пропал смартфон и четыре банковские карты. Общая сумма ущерба составила 50 тысяч рублей.

Заявление в полицию испуганная девушка подала только вечером 24 января. Правоохранители проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU