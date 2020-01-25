2020-01-25T11:58:24+03:00
Общество

Дамбу в Петербурге не стали закрывать из-за угрозы наводнения

В Северной столице усилился западный ветер, который гонит Финский залив в Неву
Лилия КОЗЛОВА
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Несмотря на угрозу наводнения, дамбу в Петербурге решили не закрывать / Фото Instagram КЗСНесмотря на угрозу наводнения, дамбу в Петербурге решили не закрывать / Фото Instagram КЗС
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Несмотря на ожидание наводнения в Петербурге в субботу, 25 января, управлением комплекса защитных сооружений в Кронштадте было принято решение не закрывать створки дамбы. Уровень воды в дельте реки Невы, вопреки ожиданиям, не поднялся до опасной точки, поэтому угрозы наводнения в городе пока нет.

- В связи с уточнением прогноза уровня воды 25 января 2020 года в 00.00 часов было принято решение не выполнять частичное закрытие КЗС. В течение ночи и в настоящее время все сооружения Комплекса открыты, - сообщили на дамбе.

Напомним, что в Петербурге усилился западный и северо-западный ветер до 15-18 метров в секунду. Это означает, что вода со стороны Финского залива гонится в Неву, из-за чего и может повыситься уровень в реках и канала города.

Тем временем, на 11:45 часов, согласно Горному институту, уровень воды в Неве 110 сантиметров, что не является критическим повышением, Наводнение пока миновало.

ИСТОЧНИК KP.RU

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