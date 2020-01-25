2020-01-25T12:15:18+03:00
Общество

Автомобилист получил трое суток ареста за тонированные стекла в Петербурге

27-летний водитель проигнорировал первое требование, полученное в Москве
Лилия КОЗЛОВА
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За тонированные стекла машины автомобилист получил трое суток ареста в Петербурге / Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД РоссииЗа тонированные стекла машины автомобилист получил трое суток ареста в Петербурге / Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России
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Молодой водитель получил в Петербурге трое суток ареста за тонированные стекла на своем автомобиле. Стекла в его Audi покрыты прозрачными цветными пленка, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента, за что 1 ноября 2019 в Москве 27-летнего парня привлекли к административной ответственности с требованием за 10 дней снять тонировку. Однако автомобилист это проигнорировал и уехал в Петербург.

- 24 января 2020 года тонированную Audi остановили у дом 1 на площади Победы. Инспекторы выяснили, что водитель так и не исполнил требование, за что получил еще одно административное дело и был задержан, - сообщили в управлении ГИБДД Петербурга.

В тот же день парень оказался на скамье в Московском районном суде горда на Неве. Там за неповиновение законного требования, а также с учетом того, что он 34 раза привлекался к ответственности за нарушение правил в области безопасности дорожного движения, получил наказание – трое суток ареста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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