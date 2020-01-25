2020-01-25T19:35:10+03:00
Происшествия

Петербуржцы рассказывают о задымлении в «Мега-Парнас»

Весь торговый центр эвакуировали
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге эвакуировали "Мега-Парнас" из-за задымленияВ Петербурге эвакуировали "Мега-Парнас" из-за задымленияФото: СОЦСЕТИ
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Жители Петербурга в социальных сетях сообщают о том, что торговый центр «Мега-Парнас» эвакуировали. Как стало известно в районе 18:30 часов в субботу, 25 января, всех посетителей магазинов эвакуировали на улицу. Вереница уезжающих с территории ТЦ машин встала в пробку.

- «Мегу-Парнас» эвакуировали, объявили код 1000 из-за задымления, - рассказал в соцсети очевидец.

Так же от отметил, что дым начал распространяться от одного из заведений фастфуда, расположенного в ресторанном дворике центра. Сообщений пострадавших не поступало, однако эвакуация навела небольшую панику.

- Мы попали под эвакуацию. Ребенка искали долго. Оставили в детской комнате. А они эвакуировались. Долго искали, где. Чуть с ума не сошла, - взволнованно поведала одна из посетительниц.

Отмечается, что никакой опасности нет. Когда магазины снова будут открыты, пока не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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