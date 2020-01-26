Пенсионерка в Петербурге купила бидобавки у мошенников за полтора миллиона рублей

26 Янв. 2020 2020-01-26T09:27:52+03:00

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В Санкт-Петербурге 64-летняя пенсионерка пожаловалась в полицию на мошенников, которые продали ей биодобавки на полтора миллиона рублей. Аферу неизвестные провернули на Васильевском острове. Четверо мужчин представились пожилой женщине курьерами.

- Пенсионерка обратилась в полицию с заявлением о том, что в период с ноября 2019 года по январь 2020 года в одном из домов по улице Наличной она передала деньги за биодобавки, а также за открытие счета и получения компенсаций, - поясняют в ОГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - В общей сложности она передала около 1 400 000 рублей. Точная сумма ущерба устанавливается.

В полиции уже начали проверку. Оперативники уголовного розыска сейчас ищут преступников.

ИСТОЧНИК KP.RU