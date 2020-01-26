Петербуржец из ревности изрезал ножом на улице нового мужа своей бывшей жены

26 Янв. 2020 2020-01-26T09:40:45+03:00

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Семейный страсти разыгрались в Санкт-Петербурге в Выборгском районе в поселке Рощино. В полицию позвонила 50-летняя женщина, которая рассказала, что ее бывший муж напал на нынешнего. Новый возлюбленный дамы шел вечером по Садовому переулку, когда сзади со спины на него напал соперник.

- Бывший сожитель подбежал к мужу женщины и ударил его ножом в спину, после чего с места происшествия скрылся, - рассказывают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Пострадавший с ножевым колото-резаным ранением грудной клетки, в тяжелом состоянии госпитализирован.

Полицейские уже задержали ревнивца в квартире дома по тому же Садовому переулку. Мужчина был пьян. Сейчас силовики решают вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании горе-любовнику меры пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU