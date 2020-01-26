2020-01-26T10:45:23+03:00
Общество

На нас идет волновой циклон: Петербург может побить очередной температурный рекорд

Жителям города обещают теплую погоду и снег с дождем
Роман ЛЯЛИН
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В Петербурге ожидается теплая погодаВ Петербурге ожидается теплая погодаФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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К температурным рекордам жителям Санкт-Петербурга этой зимой не привыкать. Что ни день, то новый сюрприз. Снег выпал лишь под конец января. Но долго он здесь не задержится. Синоптики обещают очередной теплый день и дождь.

- Петербург окажется под влиянием небольшого, но активного волнового циклона. Быстро смещаясь с запада на восток, он закроет небо над регионом плотными облаками, вызовет снег, переходящий в мокрый снег, а затем и в дожди, - пояснил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. - Температура воздуха +2…+4 градуса, в Ленинградской области -1…+4 градуса. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет падать и будет ниже нормы.

Санкт-Петербург может побить предыдущий рекорд на 26 января. Самый теплый день в истории города для этого числа был установлен в 2018 году. Тогда температура воздуха составила +4,2 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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