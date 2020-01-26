В Петербурге водитель иномарки вылетел на тротуар и сбил девушку
Авария произошла в Калининском районе Санкт-Петербурга. На перекрестке проспектов Науки и Гражданского "Ниссан" столкнулся с иномаркой "Фольксваген Поло". Последний автомобиль от мощного удара выбросило на тротуар, где в этот момент была 19-летняя девушка.
- "Фольксваген Поло" наехал на девушку, а после врезался в столб, - рассказывают в УГИБДД ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. - В аварии пострадали три человека. Девушка-пешеход и водитель "Поло" госпитализированы в состоянии средней тяжести. Пассажир иномарки получил тяжелые травмы.
В иномарке "Ниссан" никто не пострадал.
- "Поло" виноват, с Науки от Тихорецкого летел на красный, примерно под 100 километров в час, - рассказывает в соцсетях петербуржец Виктор. - Вторая машина ничего не нарушала, пересекала перекресток на "зеленый" и ударила "Поло" в бок.
Сейчас сотрудники ГИБДД проводят проверку и устанавливают все детали произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU