В Петербурге потушили пожар площадью 600 квадратных метров в недостроенном здании

26 Янв. 2020 2020-01-26T11:18:37+03:00

Пожар был площадью 600 квадратных метров Фото: ГУ МЧС по Петербургу

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Пожар произошел в недостроенном здании ночью в Приморском районе Петербурга на Соловьиной улице. Двухэтажное здание из-за строительных лесов вспыхнуло мгновенно. Спасателям пришлось запрашивать дополнительные силы, чтобы справиться с пламенем.

- В связи с угрозой распространения на соседние здания объявлен дополнительный номер 1-Бис, - рассказывают в ГУ МЧС по Петербургу. - Горело деревянное строящееся двухэтажное здание на площади 600 квадратных метров. Пожар локализован.

В пожаре, к счастью, никто не пострадал. Здание тушили 46 сотрудников МЧС, привлекали 12 пожарных машин.

- ГУ МЧС по Петербургу напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, - пишут спасатели. - Не оставляйте без присмотра включенные в электросеть бытовые электроприборы. Помните, что от этого зависит ваша жизнь, жизнь ваших близких и сохранность имущества.

ИСТОЧНИК KP.RU