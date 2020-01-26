2020-01-26T11:18:37+03:00
Происшествия

В Петербурге потушили пожар площадью 600 квадратных метров в недостроенном здании

На ЧП работали 46 спасателей
Роман ЛЯЛИН
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Пожар был площадью 600 квадратных метров Фото: ГУ МЧС по ПетербургуПожар был площадью 600 квадратных метров Фото: ГУ МЧС по Петербургу
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Пожар произошел в недостроенном здании ночью в Приморском районе Петербурга на Соловьиной улице. Двухэтажное здание из-за строительных лесов вспыхнуло мгновенно. Спасателям пришлось запрашивать дополнительные силы, чтобы справиться с пламенем.

- В связи с угрозой распространения на соседние здания объявлен дополнительный номер 1-Бис, - рассказывают в ГУ МЧС по Петербургу. - Горело деревянное строящееся двухэтажное здание на площади 600 квадратных метров. Пожар локализован.

В пожаре, к счастью, никто не пострадал. Здание тушили 46 сотрудников МЧС, привлекали 12 пожарных машин.

- ГУ МЧС по Петербургу напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, - пишут спасатели. - Не оставляйте без присмотра включенные в электросеть бытовые электроприборы. Помните, что от этого зависит ваша жизнь, жизнь ваших близких и сохранность имущества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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