2020-01-26T11:57:05+03:00
Происшествия

В Петербурге четверо мужчин похитили прохожего и, угрожая ножом, забрали 50 тысяч рублей

Преступники заставили жертву снять деньги с карты
Роман ЛЯЛИН
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Полиция проводит проверкуПолиция проводит проверку
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Нападение на 39-летнего прохожего произошло ранним утром на Гражданском проспекте. К мужчине подошел неизвестный и попросил у него телефон позвонить. Тот не отказал. После этого преступник схватил мобильный и пустился бежать.

- Мужчина с телефоном побежал к припаркованному автомобилю «Форд», откуда вышли еще четверо мужчин и посадили его в указанную машину, - рассказывают в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. - В салоне автомобиля у жертвы отобрали паспорт и тысячу рублей. Двое, угрожая ножом, стали требовали деньги.

Мужчину отвезли в Мурино к банкомату, где заставили его снять с банковской карты все деньги. У похищенного было 50 тысяч рублей, которые он передал нападавшим.

- После этого мужчине вернули паспорт и мобильный телефон, - продолжают в полиции. - Нападавшие уехали в неизвестном направлении. По данному факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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