2020-01-26T13:26:33+03:00
Происшествия

В Петербурге полицейские с погоней и стрельбой задержали пьяного лихача

Мужчина пытался скрыться от полиции
Роман ЛЯЛИН
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Полицейские задержали гонщикаПолицейские задержали гонщикаФото: Алексей ФОКИН
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В Санкт-Петербурге Московский район на одно время стал больше похож на место съемок голливудского фильма. 26-летний пьяный водитель решил устроить гонки с полицией. Силовики открыли огонь. А началось все с того, что сотрудники ГИБДД в 5 часов утра на перекрестке улиц Гастелло Космонавтов заметили легковушку «Лада». Водитель машины нарушал правила, поэтому полицейские попытались его остановить.

- На требования сотрудников полиции об остановке водитель не реагировал, - рассказывают в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. - Увеличив скорость, он попытался скрыться. Полицейскими начали преследование, во время которого водитель «Лады» неоднократно нарушал ПДД, создавая угрозу для других водителей.

В итоге полицейские по закону открыли огонь. Выстрелив предупредительно в воздух, силовики выпустили несколько пуль по колесам машины гонщика. В итоге его удалось установить у дома на улице Гастелло. Сейчас водитель задержан. Обследование показало, что он пьян.

Во время погони никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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