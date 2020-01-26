В Петербурге полицейские с погоней и стрельбой задержали пьяного лихача

26 Янв. 2020 2020-01-26T13:26:33+03:00

Изменить размер текста: A A

В Санкт-Петербурге Московский район на одно время стал больше похож на место съемок голливудского фильма. 26-летний пьяный водитель решил устроить гонки с полицией. Силовики открыли огонь. А началось все с того, что сотрудники ГИБДД в 5 часов утра на перекрестке улиц Гастелло Космонавтов заметили легковушку «Лада». Водитель машины нарушал правила, поэтому полицейские попытались его остановить.

- На требования сотрудников полиции об остановке водитель не реагировал, - рассказывают в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. - Увеличив скорость, он попытался скрыться. Полицейскими начали преследование, во время которого водитель «Лады» неоднократно нарушал ПДД, создавая угрозу для других водителей.

В итоге полицейские по закону открыли огонь. Выстрелив предупредительно в воздух, силовики выпустили несколько пуль по колесам машины гонщика. В итоге его удалось установить у дома на улице Гастелло. Сейчас водитель задержан. Обследование показало, что он пьян.

Во время погони никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU