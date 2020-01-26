В Выборгском районе налетчик, угрожая расправой продавцу, похитил из магазина коробку сигарет

26 Янв. 2020 2020-01-26T14:21:00+03:00

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В Выборгском районе полицейские разыскивают налетчика, который ночью ворвался в круглосуточный магазин на проспекте Просвещения. Мужчина хотел поживиться, но в кассе его ждала выручка в три тысячи рублей. Судя по всему, парень был сильно расстроен. Поэтому в качестве компенсации схватил коробку с сигаретами.

- Мужчина угрожал расправой продавцу, открыто похитил около трех тысяч рублей выручки и коробку с блоками сигарет, - сообщают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и ленинградской области. - По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сейчас полицейские разыскивают преступника.

ИСТОЧНИК KP.RU