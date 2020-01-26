2020-01-26T15:32:15+03:00
Происшествия

В Петербурге повар после увольнения украл из ресторана всю рыбу и мясо

Мужчина зашел на бывшую работу через черный ход
Роман ЛЯЛИН
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Полиция выясняет подробности происшествияПолиция выясняет подробности происшествияФото: Олег ЗОЛОТО
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Необычная история произошла в Петербурге в ресторане на проспекте Попова. Сотрудники заведения обнаружили утром, что у них пропали рыба и мясо. Стали смотреть камеры наблюдения и выяснили, что на работу в шесть утра приходил бывший повар. Мужчина зашел через черный ход, открыв дверь ключом, взял продукты и благополучно скрылся.

- По данному факту проводится проверка, - рассказал "КП-Петербург" источник. - Сумма ущерба устанавливается.

Сейчас полицейские устанавливают, действительно ли на камеры наблюдения попал бывший повар ресторана. Причины поступка уволившегося сотрудника, неизвестны. Было это вызвано местью или отсутствием еды после потери работы, выясняют силовики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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