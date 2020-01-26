В Петербурге прохожий увидел, как четверо мужчин погрузили окровавленное тело в каршеринговую машину

26 Янв. 2020 2020-01-26T16:18:29+03:00

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В Санкт-Петербурге прохожий стал свидетелем необычной картины. На улице Кржижановского четверо неизвестных мужчин вынесли окровавленное тело человека, погрузили в машину, после чего скрылись. Об этом сообщает петербургский адвокат Юрий Баринов.

- Свидетелем происшествия был другой человек, которые не хочет раскрывать свою личность, - пояснил "КП-Петербург" Юрий Баринов. - Он уже сообщил о случившемся в полицию. Четыре мужчины несли пакет с телом, которое погрузили в багажник каршерингового автомобиля.

Сотрудники полиции, по словам адвоката, уже сообщили им, что четверо мужчин задержаны. Сейчас проводится проверка.

Принадлежало ли тело, погруженное в машину, человеку, неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU