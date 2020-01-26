На трассе "Кола" в Ленобласти лобовое столкновение с BMW: трое пострадали
На трассах Ленинградской области серьезно выросло число ДТП из-за скользкой дороги и снега. Очередная авария произошла на 154 километре трассы "Кола" Волховского района. Женщина, управлявшая машиной "Тойота" выехала на встречку, где попала в лобовое столкновение с иномаркой BMW.
- Водитель "Тойоты" и два пассажира БМВ с травмами различной степени тяжести были госпитализированы, - сообщили в УГИБДД ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - На месте работает наряд автопатруля.
Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают причины аварии. Напомним, что ранее на трассе в Ленобласти перевернулась маршрутка. Погибла девушка, еще пять пассажиров получили травмы и госпитализированы. Сам водитель в аварии не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU