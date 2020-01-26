На трассе "Кола" в Ленобласти лобовое столкновение с BMW: трое пострадали

26 Янв. 2020 2020-01-26T16:56:32+03:00

В аварии пострадали три человека Фото: ДТП и ЧП Петербурга

В больницу доставили женщину и двух мужчин

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На трассах Ленинградской области серьезно выросло число ДТП из-за скользкой дороги и снега. Очередная авария произошла на 154 километре трассы "Кола" Волховского района. Женщина, управлявшая машиной "Тойота" выехала на встречку, где попала в лобовое столкновение с иномаркой BMW.

- Водитель "Тойоты" и два пассажира БМВ с травмами различной степени тяжести были госпитализированы, - сообщили в УГИБДД ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - На месте работает наряд автопатруля.

Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают причины аварии. Напомним, что ранее на трассе в Ленобласти перевернулась маршрутка. Погибла девушка, еще пять пассажиров получили травмы и госпитализированы. Сам водитель в аварии не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU