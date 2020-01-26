Снег пойдет, но сугробов не будет: Синоптик рассказал, какая погода ждет Петербург на следующей неделе

26 Янв. 2020 2020-01-26T17:20:41+03:00

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Жители Петербурга за эту зиму (а зимой это назвать сложно). Уже привыкли к теплой европейской погоде. Но теперь дожди все-таки ненадолго сменятся снегом. Правда, ждать сугробов за окном горожанам все же не стоит. На улице будет слякоть и грязь от тающего снега.

- Сейчас такая погода, в которую хозяин собаку на улицу не выгонит, - рассказал «КП-Петербург» профессор Российского государственного гидрометеорологического университета Валерий Малинин. - Вот такая похожая погода будет всю следующею неделю. Снег будет периодически выпадать и также таять. Снежного покрова так и не будет. Температура ночью и днем будет примерно одинаковая от – 1 до + 2 градусов.

Единственным прохладным днем станет 27 января. Синоптики обещают петербуржцам до двух градусов ниже нуля. Потом столбик термометра вновь поднимется до плюсовой температуры.

ИСТОЧНИК KP.RU