В Ленобласти 700 человек приняли участие в военной реконструкции «Январский гром»

26 Янв. 2020 2020-01-26T18:24:34+03:00

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В Ленинградской области провели историческую реконструкцию наступательной операции войск Красной армии "Январский гром". В ней приняли участие больше 700 человек. Чтобы воссоздать события 1944 года участники акции приехали из 50 регионов России, а также граждане стран СНГ и Прибалтики.

- Важнейшая войсковая операции «Январский гром» внесла огромный вклад в разгром врага, - пояснил на реконструкции губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. - Здесь, на территории Ломоносовского района, наши войска начали наступление, завершившееся полным снятием блокады Ленинграда. И сегодня мы вспоминаем всех, кто на передовой и в тылу шел к победе. Реконструкция дает нам возможность воочию увидеть – как сражались наши солдаты, и почувствовать всю силу противостояния той войны.

На "поле сражения" участники реконструкции вывели 30 единиц исторической техники. Среди них - танки, бронемашины, грузовики, автомобили и мотоциклы. Кроме этого, для воссоздания исторических событий вывели 15 артиллерийских орудий обеих сторон.

К слову, там же сейчас открыли интерактивную военно-патриотическую выставку. На ней зрители могут увидеть военно-полевые лагеря обеих армий. Это и солдатский быт, и аутентичное снаряжение, вплоть до приборов разведки и связи.

Также в Ленобласти у мемориала «Разорванное кольцо» в этот же день стартовал 51-й марафон «Дорога Жизни». В нем приняли участие спортсмены из 16 стран, 46 регионов и 223 городов России.

ИСТОЧНИК KP.RU