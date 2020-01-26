В Петербурге зацвели подснежники и примулы

26 Янв. 2020 2020-01-26T19:22:40+03:00

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В Санкт-Петербурге теплая зима продолжает удивлять горожан. Отсутствие снега и плюсовая температура приводит к тому, что природа оживает раньше времени. Несколько недель назад в Северной столице начали распускаться цветы. Теперь их заметили в Приморском районе Петербурга.

- Подснежники и примулы сняты в Петербурге, в Приморском районе на Богатырский проспекте, - сообщают очевидцы в группе "Грибы и грибники СПб".

Цветение в январе Фото: vk.com/grib_spb

Жителей города такое необычное для января явление радует.

- Цветочки в январе просто удивляют хоть сам езжай и ищи, - делятся горожане. Другие при этом замечают, что цветов в городе уже много. Можно найти даже у своего дома.

ИСТОЧНИК KP.RU