2020-01-26T21:03:38+03:00
Спорт

«Пришлось понервничать»: СКА победил "Торпедо" со счетом 4:3

А последние минуты игрокам из Петербурга пришлось понервничать
Роман ЛЯЛИН
Поделиться:
Игра завершилось победой петербуржцев Фото: ХК СКАИгра завершилось победой петербуржцев Фото: ХК СКА
Изменить размер текста:

Хоккейный клуб СКА одержал победу над Торпедо. Игра чемпионата КХЛ проходила в Петербурге и получилась довольно напряженной. Команда из Северной столице вела на протяжении игры. За нашу команду голы забили Иван Морозов, Андрей Кузбменко, Наиль Якупов и Игорь Ожиганов. Но вот на последних минутах противники чуть было не сравняли счет.

За 62 секунды до конца игры Торпедо сумели побороть оборону СКА и забросили шайбу в ворота. В итоге счет стал 4:3. Соперники пытались сравнять счет. Но игроки из Петербурга выстояли.

- Пришлось понервничать, но отстояли мы два очка! - сообщается на сайте СКА. -Победили 4:3 в Ледовом, ура!

Главный тренер СКА после игры заявил, что в конце матча мы сами себе устроили проблемы.

- Сыграли недисциплинированно, были обрезы, и это позволило сопернику проводить контратаки, - пояснил Сергей Кудашов. - И удаление в концовке было не обязательным. Из-за этого и получилась такая нервная концовка, пришлось героически спасать игру.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ленобласти мужчина убил своего младшего брата, изрезал ножом его подругу и поджег квартиру
Следователи Ленобласти приняли участие в митинге накануне годовщины освобождения Ленинграда от блокады
«Пришлось понервничать»: СКА победил "Торпедо" со счетом 4:3
На КАД в Петербурге образовалась пробка из-за перевернувшейся иномарки
В Петербурге зацвели подснежники и примулы
В Ленобласти 700 человек приняли участие в военной реконструкции «Январский гром»
Снег пойдет, но сугробов не будет: Синоптик рассказал, какая погода ждет Петербург на следующей неделе
На трассе "Кола" в Ленобласти лобовое столкновение с BMW: трое пострадали
В Петербурге прохожий увидел, как четверо мужчин погрузили окровавленное тело в каршеринговую машину
В Петербурге повар после увольнения украл из ресторана всю рыбу и мясо
В Выборгском районе налетчик, угрожая расправой продавцу, похитил из магазина коробку сигарет
В Петербурге полицейские с погоней и стрельбой задержали пьяного лихача
В Петербурге возбудили дело после гибели двух человек в ДТП с «Ауди-80»