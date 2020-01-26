«Пришлось понервничать»: СКА победил "Торпедо" со счетом 4:3

26 Янв. 2020 2020-01-26T21:03:38+03:00

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Хоккейный клуб СКА одержал победу над Торпедо. Игра чемпионата КХЛ проходила в Петербурге и получилась довольно напряженной. Команда из Северной столице вела на протяжении игры. За нашу команду голы забили Иван Морозов, Андрей Кузбменко, Наиль Якупов и Игорь Ожиганов. Но вот на последних минутах противники чуть было не сравняли счет.

За 62 секунды до конца игры Торпедо сумели побороть оборону СКА и забросили шайбу в ворота. В итоге счет стал 4:3. Соперники пытались сравнять счет. Но игроки из Петербурга выстояли.

- Пришлось понервничать, но отстояли мы два очка! - сообщается на сайте СКА. -Победили 4:3 в Ледовом, ура!

Главный тренер СКА после игры заявил, что в конце матча мы сами себе устроили проблемы.

- Сыграли недисциплинированно, были обрезы, и это позволило сопернику проводить контратаки, - пояснил Сергей Кудашов. - И удаление в концовке было не обязательным. Из-за этого и получилась такая нервная концовка, пришлось героически спасать игру.

ИСТОЧНИК KP.RU