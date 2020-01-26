2020-01-26T21:20:21+03:00
Общество

Следователи Ленобласти приняли участие в митинге накануне годовщины освобождения Ленинграда от блокады

Мероприятие прошло у подножия братской могилы советских воинов и Ленинградцев
Роман ЛЯЛИН
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Митинг следователей у подножия могилы Фото: СУ СКР по ЛенобластиМитинг следователей у подножия могилы Фото: СУ СКР по Ленобласти
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Следователи СУ СКР по Ленинградской области приняли участие в торжественном митинге в преддверии 76-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Мероприятие прошло у подножия братской могилы советских воинов и Ленинградцев, погибших в годы Великой Отечественной войны в деревне Кобона.

- Не случайно мы собрались в этом памятном, героическом месте, - рассказал собравшимся руководитель СУ СКР по Ленинградской области Сергей Сазин. - Одним из основных пунктов Дороги жизни стала деревня Кобона, именно отсюда шел наиболее трудный участок Дороги жизни - ледовая трасса протяженностью 30 километров до мыса Осиновец. Мы вновь и вновь склоняем голову перед памятью погибших.

Следователи возложили цветы Фото: СУ СКР по Ленобласти

Следователи возложили цветы Фото: СУ СКР по Ленобласти

На мероприятии присутствовали ветераны Великой Отечественной войны, студенты, будущие следователи. К слову, на митинг пришли и местные школьники, которые прочли несколько стихотворений.

У подножия братской могилы прошла лития об усопших, после чего участники митинга устроили минуту молчания.

Следователи почтили память погибших ленинградцев .

ИСТОЧНИК KP.RU

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