В Ленобласти мужчина убил своего младшего брата, изрезал ножом его подругу и поджег квартиру
В поселке Назия Кировского района Ленинградской области произошла настоящая кровавая бойня. 31-летний мужчина выпивал со своим младшим 29-летним братом и общей подругой. Родственники во время вечеринки поссорились. И старший из-за обиды бросился с ножом на младшего.
- Старший брат ударил младшего ножом в шею, потерпевший скончался на месте происшествия, - сообщают в СУ СКР по Ленинградской области. - После убийства брата мужчина напал на подругу, нанес ей удары ножом по шее и туловищу. После этого он поджег квартиру. Девушку в тяжелом состоянии доставили в больницу.
К счастью, девушка выжила. На мужчину возбудили уголовные дела за убийство и покушение на убийство двух человек. Сейчас следователи ему уже предъявили обвинения. Суд взял его под арест.
Сейчас следователи выясняют причину ссоры братьев.
ИСТОЧНИК KP.RU