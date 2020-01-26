В Ленобласти мужчина убил своего младшего брата, изрезал ножом его подругу и поджег квартиру

26 Янв. 2020 2020-01-26T23:34:50+03:00

Изменить размер текста: A A

В поселке Назия Кировского района Ленинградской области произошла настоящая кровавая бойня. 31-летний мужчина выпивал со своим младшим 29-летним братом и общей подругой. Родственники во время вечеринки поссорились. И старший из-за обиды бросился с ножом на младшего.

- Старший брат ударил младшего ножом в шею, потерпевший скончался на месте происшествия, - сообщают в СУ СКР по Ленинградской области. - После убийства брата мужчина напал на подругу, нанес ей удары ножом по шее и туловищу. После этого он поджег квартиру. Девушку в тяжелом состоянии доставили в больницу.

К счастью, девушка выжила. На мужчину возбудили уголовные дела за убийство и покушение на убийство двух человек. Сейчас следователи ему уже предъявили обвинения. Суд взял его под арест.

Сейчас следователи выясняют причину ссоры братьев.

ИСТОЧНИК KP.RU