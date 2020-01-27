В понедельник, 27 января, петербуржцев ждет до минус двух градусов, снег и сильный гололед

27 Янв. 2020 2020-01-27T12:29:15+03:00

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Зима в Петербурге опомнилась и вспомнила, что она все же зима. Утром в воскресенье город засыпало снегом, который, правда, вскоре растаял. Но вечером подморозило вновь и дороги превратились в каток. Еще холоднее было в Ленинградской области, где в отдельных районах синоптики обещали до -17 градусов.

- 27 января в Санкт-Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Во второй половине дня пройдет снег. Температура воздуха -1…-3 градуса. В Ленинградской области -1…-6, местами до - 10. Ветер юго-восточный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы, - сообщает на своей страничке в соцсетях метеоролог Михаил Леус.

Согласны со столичным синоптиком и в петербургском гидрометцентре, где горожан предупреждают о гололеде на дорогах. Также скользкие трассы и в Ленинградской области, поэтому водителям стоить быть крайне внимательными, не превышать скорость и держать дистанцию. Накануне уже произошла трагедия с маршруткой. Микроавтобус вылетел в кювет. Пострадали пять человек, а 27-летняя девушка погибла на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU