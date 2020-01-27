На Дальневосточном проспекте BMW нырнул в яму

27 Янв. 2020 2020-01-27T09:10:16+03:00

А на трассе «Кола» лоб в лоб сошлись Toyota и еще одна BMW

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Внезапный снег, который обрушился на Петербург и Ленобласть утром воскресенья, сильно осложнил ситуацию на дорогах и привел к нескольким серьезным ДТП. И если где-то пострадало только железо, то в других случаях не обошлось без раненых и даже погибших.

- На Дальневосточном проспекте в кармане BMW познал всю суровость питерской погоды, - пишут очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Судя по всему, водитель оказался не готов к скользкой дороге, не учел обстановку и машина просто нырнула в яму. Других последствий инцидента по счастью не оказалось.

А вот На Мурманском шоссе, она же федеральная автодорога «Кола» другому BMW повезло куда меньше. Ему в лоб вылетела Toyota, за рулем которой была 47-летняя женщина.

В результате ДТП пострадали водитель Toyota, а также два пассажира BMW, сидевшие с правой стороны. Всех троих c различными травмами госпитализировали в больницу г. Волхова.

Но самая серьезная авария произошла в Волосовском районе Ленобласти, где в улетевшей с дороге маршрутке пострадали пять человек и еще одна молодая женщина погибла.

ИСТОЧНИК KP.RU