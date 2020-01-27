По Лугой насмерть разбился водитель «Лады», влетевшей в грузовик
Страшное по своим последствия м ДТП произошло днем воскресенья в Лужском районе Ленинградской области. На 146 километре автодороги «Санкт-Петербург - Псков» ВАЗ-2111 столкнулся с попутным КАМАЗом, а потом вылетел на встречную полосу
- Продолжив движение, легковой автомобиль совершил лобовое столкновение с грузовиком, после чего улетел в кювет, - сообщает паблик «Дорожный инспектор» со ссылкой на отдел пропаганды ГИБДД.
Удар был такой силы, что переднюю часть «десятки-универсала» просто смяло. Целыми у машины остались лишь задние фары и крышка багажника. Все остальное мгновенно превратилось в груду металла. Шансов выжить у водителя не было.
Мужчина 1963 года рождения погиб на месте до приезда медиков. Возможно, что одной из причин ДТП могла стать непогода, из-за чего трасса была сырая. Точные причины трагедии установят дознаватели.
ИСТОЧНИК KP.RU