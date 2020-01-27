2020-01-27T09:28:47+03:00
Происшествия

По Лугой насмерть разбился водитель «Лады», влетевшей в грузовик

От легковушки осталась лишь груда металла
Петр КИБЕР
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На трассе под Лугой разбился водитель "Лады". Фото: vk.com/dorinspbНа трассе под Лугой разбился водитель "Лады". Фото: vk.com/dorinspb
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Страшное по своим последствия м ДТП произошло днем воскресенья в Лужском районе Ленинградской области. На 146 километре автодороги «Санкт-Петербург - Псков» ВАЗ-2111 столкнулся с попутным КАМАЗом, а потом вылетел на встречную полосу

- Продолжив движение, легковой автомобиль совершил лобовое столкновение с грузовиком, после чего улетел в кювет, - сообщает паблик «Дорожный инспектор» со ссылкой на отдел пропаганды ГИБДД.

Удар был такой силы, что переднюю часть «десятки-универсала» просто смяло. Целыми у машины остались лишь задние фары и крышка багажника. Все остальное мгновенно превратилось в груду металла. Шансов выжить у водителя не было.

Мужчина 1963 года рождения погиб на месте до приезда медиков. Возможно, что одной из причин ДТП могла стать непогода, из-за чего трасса была сырая. Точные причины трагедии установят дознаватели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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