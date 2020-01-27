2020-01-27T09:46:28+03:00
Спорт

«Просто не верится»: Артем Дзюба опубликовал пост в память погибшей легенды НБА Кобе Брайанта

41-летний экс-баскетболист и его дочка погибли в результате крушения вертолета
Петр КИБЕР
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Артем Дзюба выразил соболезнования по поводу гибели баскетболиста Кобе Брайанта.Артем Дзюба выразил соболезнования по поводу гибели баскетболиста Кобе Брайанта.Фото: Александр ГЛУЗ
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Гибель легендарного баскетболиста клуба НБА Лос-Анжелес Лейкерс» Кобе Брайанта вызвала шок в мире спорта. Ведущие атлеты выражают соболезнования по поводу произошедшей трагедии. Не остался в стороне и форвард «Зенита» Артем Дзюба, опубликовал пост в память ушедшего игрока.

- Коби Брайант... Мой любимый баскетболист... Легенда... Просто не верится... Навсегда в памяти, - написал в «Инстаграме» нападающий сине-бело-голубых.

Напомним, что без преувеличения легендарный игрок одного из ведущих клубов Национальной баскетбольной лиги погиб вечером (по московскому времени) воскресенья, 26 января. Его вертолет врезался в склон горы в окресностях Лос-Анжелеса.

При крушении произошел взрыв и пожар, «огненный шар», - как описывают его очевидцы. Выжить не удалось никому из девяти бывших на борту человек. Вместе с Брайантом погибла и его 13-летдяя дочь Джианна.

artem.dzyubaartem.dzyuba
Артем Дзюба опубликовал пост в память о Кобе Брайанте
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ИСТОЧНИК KP.RU

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