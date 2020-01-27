Двое лже-полицейских похитили мужчину и отобрали у него телефон

27 Янв. 2020 2020-01-27T11:01:57+03:00

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Полицейские из Ленинградской области задержали своих «коллег», которые похитили жителя Бугров, затолкали его в машину, задали кучу вопросов про наркотики, а потом, отобрав телефон, вытолкнули из авто.

- 26 января 2020 года около четырех часов ночи в полицию обратился мужчина 1988 года рождения с сообщением о том, что в поселке Бугры у дома 11 по Воронцовскому бульвару он обнаружил автомобиль, в котором пять дней назад его возили и ограбили, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

По словам потерпевшего, 19 января 01.30 в Мурино водитель и пассажир иномарки представились сотрудниками уголовного розыска, предъявили удостоверения, посадили в машину и повезли в сторону Петербурга. По дороге мужчину распрашивали о том, как и куда он сбывает наркотики угрожали расправой, а потом, отобрав телефон, отпустили.

Вскоре настоящие стражи порядка задержали двух подозреваемых. Ими оказались безработные 1987 и 1997 годов рождения. У них изъято служебное удостоверение на имя несуществующего офицера МВД. Сейчас мужчины задержаны, уголовное дело уже заведено.

ИСТОЧНИК KP.RU