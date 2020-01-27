Умер 27-летний музыкант петербургского коллектива «Пес и группа»

27 Янв. 2020 2020-01-27T11:15:58+03:00

Умер Женя Гудков из «Пса и группы» Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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В Петербурге умер молодой музыкант, сооснователь коллектива «Пес и группа». Евгению Гудкову было всего 27 лет. О его смерти в субботу, 25 января 2020 года, сообщили в социальных сетях друзья петербуржца.

- Большое спасибо всем, кто откликнулся. В деньгах на лекарство больше нет нужны, - появилось сообщение в группе музыкального коллектива.

Также музыканты пообещали всем откликнувшимся вернуть собранные деньги. Средства друзья Гудкова собирали на лекарство, чтобы спасти жизнь музыканта. В пятницу, 24 января, стало известно, что состояние молодого человека стало тяжелым – у него диагностировали двухстороннюю пневмонию, из-за которой развился гидроторакс – жидкость образовалась за грудной клеткой.

Сначала состояние музыканта было стабильное, он находился в медикаментозном сне. В реанимации Введенской больницы. Однако в итоге Евгений умер.

ИСТОЧНИК KP.RU