50 деревьев повалил снегопад с ветром на дороги в Ленобласти

27 Янв. 2020 2020-01-27T11:27:11+03:00

За выходные службы убрали семь с половиной тысяч километров трасс и обочин

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Из-за резкой смены погоды в Ленинградской области поменялись и проблемы. Если на минувшей неделе реки выходили из берегов и затапливали дороги, то теперь снегопад с ветром повалил огромное количество деревьев прямо на проезжую часть. За выходные, 26 и 27 января, дорожные службы работали без устали.

- Подъезд к деревне Славково в Бокситогорском районе Ленобласти вышел из зимнего подтопления, а снегопад с ветром повалили на дороги почти 50 деревьев, - рассказали в администрации региона.

Из-за разлива реки Воложба на прошлой неделе дорожникам пришлось закрыть проезд по участку подъезда к деревне Славково. Средний уровень воды над гравийным покрытием дороги достигал 30 сантиметров, зона подтопления была до 150 метров. Причиной выхода реки из берегов стали обильные дожди.

Все выходные дорожные службы работали на дорогах, собрав с семи с половиной тысяч километров трасс и обочин снег и наледь. Для безопасности автомобилистов дорожники использовали 148 тонн чистой соли и полторы тысячи кубометров песко-соляной смеси. Круглосуточно трудились 352 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU