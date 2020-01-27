В Ленобласти таксист поспорил с пассажиром у пырнул его ножом в грудь

27 Янв. 2020 2020-01-27T11:41:19+03:00

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Больничной койкой закончилась поездка на такси для жителя Кировска, что в Ленинградской области. Мужчину пырнул ножом сам таксист, с которым у пассажира возник конфликт. Теперь одному предстоит долгое лечение, а другому - тюрьма.

- 26 января в 05:18 по телефону 112 поступило сообщение о том, что водитель такси нанес ножевое ранение пассажиру. Установлено, что от дома 1 по ул. Ладожская бригадой скорой помощи госпитализирован мужчина 1997 года рождения, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Приехавшие на место полицейские задержали 61-летнего водителя, так и сидевшего за рулем рабочего «Рено Логан». Он пояснил случившееся внезапным конфликтом.

Известно, что пострадавшим оказался капитан прогулочного катера. У него в больнице диагностировали проникающее ранение грудной клетки и резаную рану ладони. Состояние мужчины оценивается как средне-тяжелое.

В отношении таксиста заведено дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ему грозит срок от 2 до 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU