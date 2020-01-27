Генконсульство Китая в Петербурге готово вместе с Россией бороться со смертельным коронавирусом
Коронавирус 2019-nCoV, обнаруженный в Китае, продолжает распространяться. Число погибших уже перевалило за 70 человек, но вакцины по-прежнему нет. Многие страны временно прекратили продажу туристических путевой в Поднебесную, где, кстати, уже закрыли и Великую Китайскую стену, и знаменитые «Диснейленды» в Шанхае и Гонконге.
- Купирование этой угрозы важно для всего человечества, - приводит цитату исполняющего обязанности генерального консула Китая в Санкт-Петербурге Чжан Вэй «ПолитЭксперт».
Господин Вэй тут же добавляет, что китайские специалисты готовы выслушать любые предложения российских коллег по борьбе со смертоносным вирусом.
- Я встречал информацию, что у России тоже есть какой-то план по изучению этого типа вируса, - отмечает Чжан Вэй. - Если у российских специалистов есть какие-то идеи и предложения, пожалуйста, мы будем рады! Потому что это важно не только для Китая, а для всего человечества. Угроза новая, но вместе мы сможем ее побороть.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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