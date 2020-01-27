Суд Петербурга заблокировал сайт с видео жестоких собачьих боев

27 Янв. 2020 2020-01-27T12:04:39+03:00

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Октябрьский районный суд Петербурга удовлетворил иск прокуратуры, требовавшей заблокировать интернет-ресурс, на котором содержалась запись видео жестокого собачьего боя. Сайт уже недоступен для пользователей.

- В ходе проверки было установлено, что на данном ресурсе распространяется видео под названием «Собачьи бои кавказский волкодав каплан чемпиона кавказа против чемпиона украины сао мурата» (орфография сохранена - прим.ред.), содержащий сцены жестокого обращения с собаками, нанесение животным травм и увечий при отсутствии какой-либо необходимости, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Учитывая, что сцены на видео противоречат принципам морали и гуманизма, а также охраны и использования животного мира, судья решил принял сторону прокуратуры и выдал предписание заблокировать сайт ради блага «неопределенной группы лиц». То есть всех, кто ненароком мог наткнуться на кровавый ролик. Подобное видео на территории России - вне закона.

ИСТОЧНИК KP.RU