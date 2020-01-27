Толпа из 15 человек жестоко избила парня на Конюшенной площади
Полиция Петербурга разыскивает всех участников ночной драки в центре города. В воскресенья на понедельник, с 26 на 27 января, на Конюшенной площади был госпитализирован 26-летний парень, которого избила толпа хулиганов. По рассказам, на молодого человека напала группа из 15 человек.
- При просмотре уличных камер с места происшествия установлено, что в 23:24 часов 26 января на углу Большой Конюшенной и Конюшенной площади идет группа молодых людей, около 15 человек. На ходу один из них ударил пострадавшего, после чего другой брызнул ему из перцового баллона в лицо, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.
Пострадавшего госпитализировали в Александровскую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и ссадинами на лице. 26-летний петербуржец находится в удовлетворительном состоянии.
Около 1:50 часов 27 января у дома 9 по Миллионной улице оперативники задержали одного из подозреваемых участников нападения – 22-летнего местного жителя, неработающего. По какой причине напали хулиганы на обычного прохожего, не известно. Этим вопросом занимается полиция. Остальных участников разыскивают.
ИСТОЧНИК KP.RU