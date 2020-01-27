Студенты и преподаватели вузов Петербурга получили Почетные знаки святой Татьяны

27 Янв. 2020 2020-01-27T12:53:51+03:00

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В минувшую субботу, 25 января 2020 года, в Петербурге отметили день святой Татианы, или более известной как Татьяны. В честь этого в Воскресенском Смольном соборе состоялась Божественная литургия, после которой в торжественной обстановке студентам и преподавателям петербургских вузов были вручены почетные знаки.

- Дорогие студенты и учащиеся, пусть православная вера всегда пребывает с вами, а ваши дела и поступки остаются направленными на служение Отечеству и нашему любимому городу. Только вера является маяком, способным осветить ваш жизненный путь, сделать вас непобедимыми, сплотить нашу страну и народ, - обратился к присутствующим председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров.

Всего почетных знаков святой Татьяны, который учрежден в Петербурге в 1997 году, были удостоены более 60 человек. Награждение проходило в номинации «Наставник молодежи» и «Молодежная степень». Также состоялось вручение грамот за просветительскую и социальную деятельность.

Праздничная программа в Смольном соборе продолжилась концертом духовной музыки и Татьянинским Покровским балом в историческом парке «Россия – Моя история».

ИСТОЧНИК KP.RU