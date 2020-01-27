Два частных дома подожгли в Кингрисеппском поселке Ленобласти

27 Янв. 2020 2020-01-27T13:21:48+03:00

Изменить размер текста: A A

В поселке Кингисеппском Ленинградской области с разницей всего в несколько часов в ночь на воскресенье, 26 января, сгорела два частных дома в СНТ «Дружба»: один на улице Березовой, второй на Розовой. Причем владельцы уничтоженных огнем зданий считают, что пожары начались из-за поджога.

- С 21:00 до 22:15 на Березовой улице по неустановленной причине произошло возгорание летнего одноэтажного деревянного дома, размером три на четыре метра. По мнению заявителя, постройку подожгли, так как в доме было выломано окно, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

В 3 часа ночи 26 января в полицию обратился другой 57-летний мужчина, работающий оператором товарной погрузки. Он рассказал, что на территории СНТ «Дружба» произошел пожар в дачном доме размером шесть на шесть метров. Огонь частично уничтожил веранду двухэтажной дачи на Розовой улице.

Примечательно, что горевшие дома находятся в 30 метрах друг от друга. На данный момент проводятся экспертизы для того, чтобы установить причины возгорания. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU