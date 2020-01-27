2020-01-27T13:37:49+03:00
Происшествия

Пожар в детском саду в Колпино, эвакуировано более 200 человек

Возгорание произошло из-за строительных работ на чердаке здания
Лилия КОЗЛОВА
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Из горящего детского сада в Колпино эвакуировали 177 воспитанниковИз горящего детского сада в Колпино эвакуировали 177 воспитанниковФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Колпинском районе Петербурга произошло ЧП. Около часа дня в понедельник, 27 января, в детском саду номер 43, расположенном в доме 44 по Пролетарской улице произошел пожар. Огонь вспыхнул на чердаке здания. Работники учреждения быстро заметили возгорание и экстренно эвакуировали всех детей и персонал.

- Проведена эвакуация 177 детей и 32 сотрудников персонала в соседнюю школу, - доложили обстановку в пресс-службе МЧС Петербурга.

Известно, что пламя вспыхнуло во время проведения строительных работ на чердаке. Сначала загорелась электронная проводка, а после начал тлеть рубероид площадью в один квадратный метр.

Отмечается, что в результате пожара пострадавших нет. Все дети находятся в безопасности. Спасатели прибыли на место, чтобы справиться с огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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