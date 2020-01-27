Пожар в детском саду в Колпино, эвакуировано более 200 человек
В Колпинском районе Петербурга произошло ЧП. Около часа дня в понедельник, 27 января, в детском саду номер 43, расположенном в доме 44 по Пролетарской улице произошел пожар. Огонь вспыхнул на чердаке здания. Работники учреждения быстро заметили возгорание и экстренно эвакуировали всех детей и персонал.
- Проведена эвакуация 177 детей и 32 сотрудников персонала в соседнюю школу, - доложили обстановку в пресс-службе МЧС Петербурга.
Известно, что пламя вспыхнуло во время проведения строительных работ на чердаке. Сначала загорелась электронная проводка, а после начал тлеть рубероид площадью в один квадратный метр.
Отмечается, что в результате пожара пострадавших нет. Все дети находятся в безопасности. Спасатели прибыли на место, чтобы справиться с огнем.
ИСТОЧНИК KP.RU