2020-01-27T17:26:43+03:00
Общество

На Пискаревском кладбище возложили цветы к монументу Матери-Родины

Церемония прошла по случаю годовщины полного снятия блокады Ленинграда
Петр КИБЕР
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На Пискаревском кладбище прошла церемония возложения цветов.На Пискаревском кладбище прошла церемония возложения цветов.Фото: Олег ЗОЛОТО
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27 января Ленинграде отмечают памятную дату - годовщину полного снятия блокады. И традиционно в этот день проходят траурно-торжественные мероприятия в память о жителях и защитниках города. Так, утром на Ростральных колоннах зажглись огни, а в полдень, одновременно с выстрелом петропавловской пушки, началась церемония возложения венков к монументу Матери-Родины на Пискаревском кладбище.

- На церемонию приехали Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, губернатор Петербурга Александр Беглов, глава Ленинградской области Александр Дрозденко, - сообщает с места событий корреспондент «Комсомолки».

Но главными участниками мероприятия конечно же стали тысячи горожан в том числе ветеранов, приехавших поклониться памяти близких и родных, а также всех защитников Ленинграда, которое покоятся на Пискаревском, Серафимовском, Богословском и других кладбищах города и области.

Также возложение цветов состоялось у памятной доски, установленной в честь Ленинградской армии Народного ополчения у стен Мариинского дворца.

- Стойкость, мужество и героизм защитников осажденного города преодолели все испытания.

На последних рубежах обороны Ленинграда стояла армия народного ополчения. Рабочие, инженеры, ученые, артисты. Они стояли до последнего, чтобы защитить свое Отечество, его будущее, - заявил председатель ЗакСа Вячеслав Макаров.

Напомним, что с 12:00 на Дворцовой площади и с 18:00 на Стрелке Васильевского начнется интерактивная выставка техники, а в 20:00 над Невой раздастся залп 12 орудий.

Утром 27 января сюда приехали тысячи жителей города и Ленинградской области. Фото: Олег ЗОЛОТО

Утром 27 января сюда приехали тысячи жителей города и Ленинградской области.Фото: Олег ЗОЛОТО

ИСТОЧНИК KP.RU

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