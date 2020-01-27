В детсаду Калининского района нашли туберкулез
Крайне неприятное известие получили родители малышей, посещающих детский сад номер 11 Калининского района Петербурга. 27 января стало известно, что у одному из сотрудников дошкольного учреждения поставлен предварительный диагноз туберкулез.
- Да действительно, у работника пищеблока обнаружено заболевание. Сейчас в детском саду проводятся санитарные мероприятия, - рассказали корреспонденту «КП-Петербург» в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
Сейчас все сотрудники детского сада направлены на рентген, а воспитанники проходят полную проверку у врачей. В помещениях детсада проводится дезинфекция, однако закрывать учреждение никто не планирует. Дошколята будут сюда ходить как и раньше.
Ближайшие полгода дети будут находиться под пристальным наблюдением врачей. А вот работу кухни судя по всему ждет серьезная проверка. По предварительным данным, организацией питания в детском саду занимались не собственные повара, а сторонняя организация.
ИСТОЧНИК KP.RU