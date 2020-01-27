В детсаду Калининского района нашли туберкулез

27 Янв. 2020 2020-01-27T14:03:56+03:00

У одного из кухонных работников детского сада в Калининском районе нашли туберкулез. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Крайне неприятное известие получили родители малышей, посещающих детский сад номер 11 Калининского района Петербурга. 27 января стало известно, что у одному из сотрудников дошкольного учреждения поставлен предварительный диагноз туберкулез.

- Да действительно, у работника пищеблока обнаружено заболевание. Сейчас в детском саду проводятся санитарные мероприятия, - рассказали корреспонденту «КП-Петербург» в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Сейчас все сотрудники детского сада направлены на рентген, а воспитанники проходят полную проверку у врачей. В помещениях детсада проводится дезинфекция, однако закрывать учреждение никто не планирует. Дошколята будут сюда ходить как и раньше.

Ближайшие полгода дети будут находиться под пристальным наблюдением врачей. А вот работу кухни судя по всему ждет серьезная проверка. По предварительным данным, организацией питания в детском саду занимались не собственные повара, а сторонняя организация.

ИСТОЧНИК KP.RU