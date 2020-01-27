2020-01-27T14:10:12+03:00
Происшествия

На прогулке с собакой петербурженка нашла труп

Тело мужчины лежало в сарае в поселке Ковалево Ленинградской области
Лилия КОЗЛОВА
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Жительница Петербурга нашла труп во время прогулки с собакойЖительница Петербурга нашла труп во время прогулки с собакойФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Утренняя прогулка с собакой для жительницы Петербурга стала настоящим стрессом. Жуткую находку обнаружила женщина в 9 часов в воскресенье, 26 января 2020 года, когда вышла на «променад» вместе с четвероногим другом. На ее пути оказался труп неизвестного мужчины. Испуганная горожанка вызвала полицию.

- Звонок от 65-летней жительницы дома на Рябовском шоссе в Петербурге поступил в 13:30 часов воскресенья. Женщина рассказала, что нашла труп, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Заявительница пояснила, что утром гуляла с собакой в поселке Ковалево Всеволожского района Ленобласти. Неожиданно вместе с псом она натолкнулась на бездыханно тело. Труп лежал в сарае в 200 метрах от дома 10 по Окраинной улице.

Труп принадлежит мужчине лет 50 на вид. Тело лежало на животе, ноги вытянуты, руки согнуты в локтях. Одет он был в голубую рубашку, а также носки и ботинки синего цвета. Причины смерти устанавливают специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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