Грузовик с коровами перевернулся после смертельного ДТП под Петербургом
Жесткая авария произошла в Лужском районе Ленинградской области. Около 13 часов в понедельник, 27 января, на 83-м километре дороги Р-23, идущей от Петербурга до границы с Республикой Беларусь, произошло лобовое столкновение «Скания» и легковой машины. В результате водитель второго автомобиля умер.
- На дороге произошло столкновение автомобиля «Фиат Альбеа» и грузовика «Скания» с полуприцепом. В результате иномарка полностью смялась, а грузовик съехал в кювет и перевернулся, - сообщили в управлении ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
Водитель «Фиат» скончался на месте. Его личность сейчас устанавливается. На вид погибшему 65-70 лет. Водителя «Скании» придавило кабиной грузовика. Спасатели извлекли его из западни. В итоге он тоже умер от травм.
Также известно, что грузовик перевозил в прицепе коров. Во время падения, створки прицепа не раскрылись. О состоянии животных ничего не известно.
ИСТОЧНИК KP.RU