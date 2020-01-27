2020-01-27T16:25:37+03:00
Происшествия

Грузовик с коровами перевернулся после смертельного ДТП под Петербургом

В жесткой аварии погиб один автомобилист, водителя грузовика придавило кабиной
Лилия КОЗЛОВА
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Грузовик с коровами перевернулся после смертельного ДТП в ЛенобластиГрузовик с коровами перевернулся после смертельного ДТП в ЛенобластиФото: СОЦСЕТИ
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Жесткая авария произошла в Лужском районе Ленинградской области. Около 13 часов в понедельник, 27 января, на 83-м километре дороги Р-23, идущей от Петербурга до границы с Республикой Беларусь, произошло лобовое столкновение «Скания» и легковой машины. В результате водитель второго автомобиля умер.

- На дороге произошло столкновение автомобиля «Фиат Альбеа» и грузовика «Скания» с полуприцепом. В результате иномарка полностью смялась, а грузовик съехал в кювет и перевернулся, - сообщили в управлении ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Водитель «Фиат» скончался на месте. Его личность сейчас устанавливается. На вид погибшему 65-70 лет. Водителя «Скании» придавило кабиной грузовика. Спасатели извлекли его из западни. В итоге он тоже умер от травм.

Также известно, что грузовик перевозил в прицепе коров. Во время падения, створки прицепа не раскрылись. О состоянии животных ничего не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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