2020-01-27T14:49:48+03:00
Дом. Семья

В Ленобласти из закрытого загона украли беременную лошадь

Хозяева говорят, что кобылке нужен особый уход и очень беспокоятся за животное
Петр КИБЕР
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В Гатчинском районе украли серую беременную кобылку. Фото: vk.com/unreleased_dtpВ Гатчинском районе украли серую беременную кобылку. Фото: vk.com/unreleased_dtp
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В Гатчинском районе Ленинградской области ищут молодую беременную лошадь, которую два дня назад из закрытого загона похитили неизвестные. Владельцы кобылки очень переживают за нее и говорят, что животному нужен особый уход.

- Воры украли беременную кобылку ! Ей нужны витамины и лекарства. Могли увезти в коневозе или открытой машине. Просьба откликнуться всех неравнодушных! - пишут в паблике «Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербург» хозяева лошади.

Известно, что злоумышленники прокрались в стойло в ночь на 25 января и увели кобылу. Все произошло в поселке Семрино Гатчинского района Ленинградской области.

Владельцев лошадки больше всего беспокоит судьба любимицы, так как непонятно, что похитители могут с ней сделать. Всем, кто поможет найти кобылу, обещано вознаграждение.

Напомним, что в начале января у охранницы военного полигона с поста «Стык наркома» пропали две беременные козочки и козел. Увы, учась животных была печальной. Через несколько дней головы и кости были найдены в лесу. Злодеев, пустивших копытных на мясо, обнаружить пока не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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