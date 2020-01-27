27 Янв. 2020 2020-01-27T15:16:17+03:00

Около 41 тысячи человек заболели ОРВИ за минувшую неделю в Петербурге Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Больше половины зараженных – дети до 17 лет

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Текущая зима в Петербурге очень теплая, однако это не значит, что подхватить заболевание невозможно. В понедельник, 27 января, стало известно, что за минувшую неделю в Северной столице было зарегистрировано около 41 тысячи случает заражения ОРВИ. Однако бояться нечего. Отмечается, что это ниже эпидемического порога на 15,7 процентов.

- Помимо 41 тысячи случает ОРВИ, в Петербурге зарегистрировано 16 случаев гриппа. Среди заболевших более 55 процентов составляют дети до 17 лет включительно, - сообщили в Роспотребнадзоре Петербурга.

В качестве советов по профилактике ОРВИ и других заболеваний, в ведомстве советуют петербуржцам часто и тщательно мыть руки, избегать контакты с кашляющими людьми, придерживаться здорового образа жизни, побольше пить воду, принимать витамины.

Также при малейшем подозрении на вирусную инфекцию необходимо обратиться к врачу, а не заниматься самолечением.

ИСТОЧНИК KP.RU